147 milyon ders kitabı, okullara gönderildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

147 milyon ders kitabı, okullara gönderildi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ders kitaplarının haziran ayı itibarıyla il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderildiğini açıkladı.

147 milyon ders kitabı, okullara gönderildi
30.06.2020 12:56 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:52

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ders kitaplarının haziran ayı itibarıyla il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderildiğini açıkladı. Çolak, "Haziran ayının 20'sinden sonra kitaplar okullarımıza gönderilmiş durumda. 147 milyon kitabı 18 milyon öğrenciye hazır hale getirdik" dedi.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, yeni eğitim- öğretim yılındaki ders kitaplarıyla ilgili DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. 2003- 2004 döneminden beri öğrencilere ücretsiz verilen ders kitaplarının ilk defa bu yıl haziran ayı içinde dağıtılmaya başlandığını belirten Çolak, "147 milyon kitabı, 18 milyon öğrenciye hazır hale getirdik. Bu sadece resmi okullarımıza değil, özel okullarımıza da bu kitaplardan veriyoruz. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrencilerimize kitaplarımız hazır vaziyette. Pandemi döneminde biz bu konuda gerekli hassasiyeti de gösterdik. Gerek Sağlık Bakanlığı gerek MEB olarak bu konuda biz gerekli itinayı teyakkuzu da göstermek suretiyle hiçbir aksamaya meydan vermeden haziran ayı itibarıyla tarihinde ilk sefer, haziran ayı içinde kitaplarımız çocuklarımızın masasında hazır vaziyette bulunmakta. Çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yeni eğitim öğretim döneminin de başarılı geçmesini diliyorum" diye konuştu. 

'BUGÜNE KADAR 3,5 MİLYAR DERS KİTABI DAĞITILDI'Geçmiş yıllarda ders kitapları ihale sürecinin mayıs- haziran aylarında yapıldığını hatırlatan Çolak, "Bu sene sayın bakanımız süreci öne çekti. Ocak ve şubat aylarında ihale süreci gerçekleştirildi. Baskı süreciyle beraber tamamlandı. Haziran ayının 20'sinden sonra kitaplar okullarımıza gönderilmiş durumda. Şu anda Anadolu'nun bütün sathına kitaplar gönderildi. Şu an kitaplarımız yüzde 85 oranında tamamlanmış durumda" dedi. 

Yeni nesilden, kitapların okul açıldığında sıralarında hazır olmasının kıymetini bilmesini isteyen Çolak, "Bunun gerek ihale hazırlık süreci gerek ihale gerek sözleşme süreci çok büyük meşakkatleri barındırıyor. Hakikaten çok önemli bir hizmet. 18 yılda toplam takriben 3- 3,5 milyar civarı kitap ücretsiz dağıtıldı" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu Haber
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı Haber
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı Haber
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı
Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık Haber
Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti Haber
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak Haber
Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
Yunan Cumhurbaşkanı'ndan ağır tahrik! Aydın'a bağlı Eşek Adası'nı ziyaret etti
Yunan Cumhurbaşkanı'ndan ağır tahrik! Aydın'a bağlı Eşek Adası'nı ziyaret etti
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu
Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek
Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki 'en iyi fabrika' seçildi
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi
İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı
İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Cahit Özkan Özlem Zengin Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Alişan Ebru Şallı Hülya Avşar
Spor İrfan Buz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: 147 milyon ders kitabı, okullara gönderildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 14:04:23. #1.14#
title