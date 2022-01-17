1461 Trabzon FK, teknik direktör Bahaddin Güneş ile yollarını ayırdı
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Spor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon FK, teknik direktör Bahaddin Güneş ile yollarını ayırdı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon FK, teknik direktör Bahaddin Güneş ile yollarını ayırdı.
1461 Trabzon FK'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda teknik direktör Bahaddin Güneş ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Güneş'e kulübümüze bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.
AA / Duygu Avunduk - Spor Haberleri