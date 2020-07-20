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1453 Başakşehir Taraftar Grubu şampiyonluğu Taksim'de kutladı

- 1453 Başakşehir Taraftar Grubu şampiyonluğu Taksim'de kutladı Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir'de kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü.

20.07.2020 06:59 | Son Güncelleme: 20.07.2020 07:38

- 1453 Başakşehir Taraftar Grubu şampiyonluğu Taksim'de kutladı

İSTANBUL - Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir'de kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü. 1453 Başakşehir Taraftar Grubu, şampiyonluk gösterilerini Taksim'de de sürdürdü.

Medipol Başakşehir'in resmi taraftar grubu 1453, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. İlk olarak stadyum önünde büyük sevinç gösterileri sergileyen taraftarlar, gecenin ilerleyen saatlerinde Taksim'e ulaştı. Taksim meydanında meşaleler ve bayraklarla yürüyen grup, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

1453 Başakşehir Taraftar Grubu şampiyonluğu Taksim'de kutladı

Kaynak: İHA

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