145 yangın kontrol altında, 9 yangın devam ediyor

Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınlarından 145'i kontrol altına alındı.

Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınlarından 145'i kontrol altına alındı. Isparta, Denizli, Muğla ve Antalya'daki 9 yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken alanlarda yaklaşık 5 bin 200 personelin görev yaptığı öğrenildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 28 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında toplam 38 ilde 154 adet orman yangını meydana gelirken bu yangınların 145'i kontrol altına alındı. Isparta, Denizli, Muğla ve Antalya'daki 9 yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, ekipler 91 kırsal alan yangınına müdahale etti. Şu an itibariyle devam eden yangınlarda toplam 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve yaklaşık 5 bin 200 personel mücadelede görev yaptığı öğrenildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı