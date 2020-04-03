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Twitter, Samsung, xiaomi, Teknoloji

144 MP Kameralı İlk Akıllı Telefon Xiaomi'den Geliyor

Samsung'un geçen yıl geliştirdiği 108MP ISOCELL Bright HMX görüntü sensörünü, 150MP olacak şekilde geliştirmek üzere çalışmalara başladığını duyurmasının hemen ardından Xiaomi firmasının daha önce hiç duyulmamış mi CC10 Pro ve mi 10S Pro modelleriyle ilgili söylentiler başladı.

03.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:50
144 MP Kameralı İlk Akıllı Telefon Xiaomi'den Geliyor

Samsung'un geçen yıl geliştirdiği 108MP ISOCELL Bright HMX görüntü sensörünü, 150MP olacak şekilde geliştirmek üzere çalışmalara başladığını duyurmasının hemen ardından Xiaomi firmasının daha önce hiç duyulmamış mi CC10 Pro ve mi 10S Pro modelleriyle ilgili söylentiler başladı.

Sudhansu adlı kullanıcı Twitter hesabında Xiaomi'nin 144 megapixsel çözünürlüğe sahip bir telefon üzerine çalışmalar gerçekleştirdiğini paylaştı. 144 megapixsel çözünürlüğe sahip ilk akıllı cep telefonunun mi CC10 Pro ismiyle ya da mi 10S Pro ismiyle piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor.

Xiaomi is working on a phone with 144MP camera sensor.

I guess it should be mi 10S Pro or mi CC10 Pro

— Sudhanshu (@Sudhanshu1414) April 2, 2020

Daha yüksek çözünürlüğe sahip bir kameranın daha iyi görüntü elde etmek anlamına gelmediği biliniyor. Bu kadar yüksek çözünürlüğün teknik fayda sağlayabileceği söyleniyor. 144 megapixsel çözünürlük üzerinde çalıştığı bilinen tek firma olan Xiaomi'nin bu özelliği yeni telefonlarında kullanması bekleniyor.

Xiaomi ve Samsung İş Birliği İçinde

Daha yüksek çözünürlük elde etme sürecinde Xiaomi şirketi, Samsung ile ortaklık kurarak sensörlerin teminini gerçekleştiriyor.

Xiaomi'nin hangi modellerinde bu yeni sensörü kullanacağı henüz net olarak bilinmiyor. Ancak sosyal medyada mi CC10 Pro veya mi 10S Pro model telefonların bu sensör ile piyasaya sürülebileceği yönünde söylentiler mevcut.

Teknoloji severler, önümüzdeki günlerde Xiaomi firmasından konuyla ilgili bir açıklama yapılmasını merakla bekliyor.

Kaynak: Tamindir

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