Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 143 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişleri önlemek için bölgede devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik unsurları, Kadırga Burnu'ndan 1 mil açıkta 2 lastik bot tespit etti.

Bunun üzerine "TCSG 80" Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, İran ve Afganistan uyruklu 143 kişi yakalandı.

"KB 4305" botu ile Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklular, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Bölgede denetimlerin sürdüğü öğrenildi.