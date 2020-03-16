142 eğitim kurumu dezenfekte edildi
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İnegöl Belediyesi, Güncel

142 eğitim kurumu dezenfekte edildi

İnegöl Belediyesi, koronavirüsü tedbirleri kapsamında başlattığı dezenfekte çalışmalarını hafta sonu eğitim kurumlarında sürdürdü.

16.03.2020 11:51 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:51
142 eğitim kurumu dezenfekte edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün ülkemizde de görülmesi üzerine, İnegöl Belediyesi geçtiğimiz hafta itibariyle şehrin tamamında bir dizi tedbir amaçlı çalışma başlatmıştı. Başta toplu kullanım alanlarıyla başlayan dezenfekte çalışmaları kapsamında vatandaşların sıklıkla kullandığı resmi daireler de dezenfekte edilerek tedbirler alındı.

İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yer aldığı dezenfekte ekipleri, hafta sonu da okullarda ve eğitim kurumlarında dezenfekte çalışması yapıtı. Eğitime verilen ara nedeniyle 2 hafta boş kalacak okullarda, öğrencilerin eğitim başladığında daha güvenli olabilmesi adına yapılan çalışmalarda toplam 142 eğitim kurumu dezenfekte edildi. Okul bahçeleri, binalar, koridorlar, sınıflar ve okullardaki toplu kullanım alanlarının tamamı dezenfekte edildi.

Yapılan açıklamada dezenfekte çalışmalarının kurum kuruluşlar, toplu kullanım alanları ve risk barındıran alanlarda devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: Bültenler

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