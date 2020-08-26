142 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da polis, bir depoda 142 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
26.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:51
Adana'da polis, bir depoda 142 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir depoda kaçak akaryakıt satışı yapıldığını tespit etti.
Ekipler, operasyon düzenledikleri depoda 142 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Kaçakçılıkla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA