141 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu
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141 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu

Sakarya'da faaliyet gösteren özel okulda okuyan öğrenciler, okul çıkışından sonra başlayan mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdu.

27.11.2019 09:57 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:02
141 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu

'da faaliyet gösteren özel okulda okuyan öğrenciler, okul çıkışından sonra başlayan mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdu.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya'da faaliyet gösteren özel okulda yemek yiyen çok sayıda öğrenci, akşam saatlerinde mide bulantısı, kusma ve ağrı şikayetleriyle aileleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma, Devlet ve ToyotaSa Acil ve İlkyardım hastanelere getirilmeye başladı.


Dün akşam saatlerinde hastaneye başvuran öğrencilerin toplam sayısı 141 olduğu belirtildi. Hastanede tedavisi tamamlanan öğrenciler evlerine gönderilirken, 26'sının tedavisi sürdüğü belirtildi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle yemek ve su numuneleri alındığı belirtildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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