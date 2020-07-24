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1400 yıllık Ayvaz suyu; İtalya, Almanya ve İngiltere'ye gönderiliyor

TOKAT'ın Niksar ilçesinde belediye tarafından işletilen 1400 yıllık geçmişe sahip Ayvaz suyu, yurt içinin yanı sıra İtalya, Almanya ve İngiltere'ye de gönderiliyor.

1400 yıllık Ayvaz suyu; İtalya, Almanya ve İngiltere'ye gönderiliyor
24.07.2020 09:23 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:48
TOKAT'ın Niksar ilçesinde belediye tarafından işletilen 1400 yıllık geçmişe sahip Ayvaz suyu, yurt içinin yanı sıra İtalya, Almanya ve İngiltere'ye de gönderiliyor.

Niksar'da 7,98 pH, 0,5 sertlik derecesi bulunan meşhur Ayvaz suyu yapılan çalışmayla, 2014 yılında yeniden üretime geçti. Niksar Belediyesi'nce işletilen 1400 yıllık su, önce yurt içinde satışa sunuldu. Türkiye'nin 7 bölgesinde ilçeden gönderilen su, ardından yurt dışına da satılmaya başlandı. Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ihracatı yapılan su, kısa süre sonra Avrupa ülkelerinden de talep görmeye başladı. Yapılan görüşmeler sonucunda Ayvaz suyu, İtalya, Almanya ve İngiltere'ye de gönderilmeye başlandı. Toplamda aylık 150 ton su yurt dışına ihraç ediliyor. 

'SATIŞLARIMIZDA ARTIŞ VAR'Pandemi sürecinde su satışlarında artış yaşandığını söyleyen Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Şifa kaynağı olan suyumuzu hem Türkiye'de iç piyasaya hem de bayilerimiz kanalıyla yurt dışına ihracat ediyoruz. Şu anda en son İngiltere'ye vermeye başladık. Özellikle temizliğin ve hijyenin önemli olduğu bu günlerde satışlarımızda bir artış var. Yurt dışına olan ihracatımızda her geçen gün artıyor. Özellikle şu anda Avrupa ülkelerinden İtalya, Almanya ve İngiltere'ye suyumuzu gönderiyoruz" dedi. 'AYVAZ SUYU İLE İNSANLAR BANYO YAPARDI'

Suyun 1400 yıl önce bulunduğu belirten ve şifa kaynağı olduğunu ifaden eden Başkan Özcan, "Bu suyumuz 1400 yıllık şifa kaynağıdır. Bu su kutsal su, bu bölgeden alıyor adını. Bu bölgemizin adı Ayazma, sonradan ise Ayvaz'a dönüşüyor. Niksar suyumuz 1662 yılında Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde ifade ettiği üzere şifa kaynağı özellikle böbreğinde kum rahatsızlığı geçirenler doktorlarda tavsiye ediyor. Ayvaz suyu ile insanlar banyo yaparlardı. Aynı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde ifade ettiği gibi, 'Niksar'ın bir suyu var, bu şifa kaynağı. Bölgeden insanlar yazın buraya gelir. Suyu ile banyo yapar. Suyundan içerek şifa bulur. Evlerine geri döner' diyor. Böyle bir nimet" diye konuştu.


- Tokat

Kaynak: DHA

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