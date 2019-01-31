1400 Fidanlık Doğan Akademi Korusu Tözok İş Birliği

Doğan Akademi'nin alanında uzman kadrosuyla hazırladığı ilkokullara yönelik "Okulda Başarı" serisinin yanı sıra "Liseye Hazırım" ve "Üniversiteye Hazırım" serilerini tanıttığı sempozyumun çok özel bir sorumluluğu da var. Doğan Akademi ve TÖZOK iş birliği ile Sivas ili, Tavra Boğazı mevkisindeki 7 Ağaç Ormanları Doğan Akademi Korusu'nda TÖZOK'un 18. Eğitim Sempozyumu'na katılacak tüm katılımcılar adına 1400 fidan dikildi. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile beraber Doğan Akademi markası için gerçekleştirilen ve toplamda iki koruluk alana yayılan fidan dikimi sonrasında ise TÖZOK katılımcılarına birer sertifika verildi.

29 Ocak'ta gerçekleştirilen fidan dikimi sırasında Doğan Akademi ve Doğan Egmont Eğitim Yayınları Direktörü Erdal Karakaya ve TÖZOK Başkanı Nurullah Dal bir araya gelerek projenin amacını katılımcılar ile paylaştılar. Karakaya konuşmasında "Geleceğe güzel bir miras bırakmak için Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Bey'le buradayız. Türkiye'ye kaynak kitaplar kazandıran ve eğitim yayıncılığında artık adından fazlasıyla söz ettiren Doğan Akademi olarak, tıpkı yayınladığımız eserler gibi buraya da büyük bir miras bırakıyoruz. Ülkemize bir orman hediye ediyor, ağaç dikiyor ve aydınlık bir gelecek için insana yatırım yapıyoruz. Bize destek veren Çekül Vakfı'na Türkiye Özel Okullar Derneği'ne ve özellikle Nurullah Bey'e çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Karakaya'nın ardından sözü devralan Sayın Dal ise Doğan Egmont ve ÇEKÜL Vakfı'na teşekkür ederek başladığı konuşmasını "Fidanlar büyüyüp ağaç olacaklar, ülkemiz ve vatanımızda kök salacaklar. Ve aynı şekilde çocuklarımız da iyi bir eğitimle, bol kitap okuyarak, güzel yayınlarımızdan faydalanarak, ruhen ve manen ülkemize ve dünyaya kök salacaklar, güzel işlere vesile olacaklar diye ümit ediyorum." sözleriyle tamamladı.

Kaynak: Bültenler