140 yıldır aynı sokakta "Parmak Çeşme"
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140 yıldır aynı sokakta "Parmak Çeşme"

140 yıldır aynı sokakta 'Parmak Çeşme'
Bültenler - Haberler | Güncel

Bundan 140 yıl önce 1881'de Kazım Karabekir Mahallesi 13 Nisan Caddesi'nde dönemin yöneticileri, mahalle sakinlerinin kullanacağı, halk arasında "ekşi su" diye bilinen sokak çeşmesini hizmete açtı.

Yedi Kuyular mevkiindeki çeşmeye yaz kış demedenparmak kalınlığında akması nedeniyle, "Parmak Çeşme" adı verildi.

Mahallenin meydanında 1953 yılına kadar halkın su ihtiyacını gideren çeşme hatlarının, şebeke suyunun hanelere verilmesiyle birlikte köreldiğini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, körelmiş olan hattın kaynağına ulaşmak için titizlikle çalıştı. Tek hat üzerinde bağlantısı olan çeşmeye, kaynağa ulaşmak için yaklaşık 200 metrelik yeni boru döşenerek, yarım asır sonra çeşmeden su akmasını sağladık. Suyun akışını pompa aracılığıyla değil, kot seviyesine göre planladık. O şekilde derinlik kazıldı. Parmak çeşmesine suyun kendi akış hızı ve gideceği yere boru çapı ve derinlikleri hesaplanarak yapıldı. Doğal, dağ eteğinden gelen kaynak suyunu bölgede yaşayan vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kullanabilir" dedi.

Göreve geldiğinde sokak çeşmelerini tekrar yaşama döndürmek içinyapılan planlama sayesinde çok sayıda sokak çeşmesinden su akmaya başladığını hatırlatan Başkan Ergin, "Ayvalık tarihi kent dokusunda sokak çeşmeleri işlevsellikleri ve görsellikleriyle önemli bir role sahipti. Bunun yanı sıra çeşmeleri inşa eden ustalar doğaya, insana ve çevreye duyarlı bir mimari oluşum sergilemişlerdi. Bize düşen de aynı duygu ve düşüncelerle tarihi çeşmelerimizden sularımızı akıtmaya devam etmektir" dedi.

Kaynak: Bültenler

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