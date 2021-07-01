140 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
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140 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

140 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da jandarmanın ele geçirdiği 140 bin 61 kök kenevir bitkisiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da jandarmanın ele geçirdiği 140 bin 61 kök kenevir bitkisiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma sonucu ormanlık alanda ekili 140 bin 61 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili İ.Ç.(42) ve A.Ç.(35) yakalanarak gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.Ç. ve A.Ç., bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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