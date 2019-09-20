14 yıldır oğullarının kendilerine dönmesini bekliyorlar

20.09.2019 16:30

Eskişehir'de, 2005 yılında 4 yaşındayken anneannesinin evinin önünde oynarken kaybolan Tarık Eymen Uslu'nun ailesi, 14 yıldır çocuklarının bulunacağı umuduyla yaşıyor.

Tarık Eymen Uslu'nun babası Önder Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun kaybolmasının üzerinden 14 yıl geçtiğini belirterek geçen sürede her türlü araştırmanın yapıldığını anımsattı. Eymen'in kaybolmasının ardından ailesinin her türlü acıyı yaşadığını ifade eden Uslu, şöyle konuştu:

"Şu an Eymen genç bir çocuk. Ergenlik yaşında. Çocukluğunda bir Eymen ismi, Eskişehir, bir aile, bir ağabey, bir abla hatırlıyorsa ve araştırma yapabilecek bir durumdaysa onu bekliyoruz. Evladımızın bize ulaşabilme ihtimalini düşünüyoruz. Çocukluğundaki bir hatıradan da yola çıkabilir. Biz artık, Eymen'in bize dönmesini bekliyoruz. Olayın yaşandığı gün bir görgü tanığı ya da olayı gerçekleştiren kişilerden biri mutlaka vardı. O gün korktukları için konuşamamış olabilirler. Onların içlerindeki vicdana sesleniyorum. Bugün vicdan sahibi, yüreği sızlayan bir insan olarak bize bir şeyler söylesinler. Yılların acısı hala içimizde."

Uslu, Eymen'in kaybolduğu günden bu yana emniyetin kriminal çalışmaları sonunda fotoğraflarının belli dönemlerde yaşlandırma tekniğiyle yaşına uygun olarak yenilendiğini anlatarak "Eymen'in kaybolduğu dönemdeki fotoğrafı emniyet tarafından özel teknikler yaşlandırılarak 6 yaş, 11 yaş ve 13 yaş robot resimleri gerekli yerlere ulaştırıldı. Çok büyük umutlarla gittiğimiz yerlerden bitik olarak döndük." dedi.

Kaynak: AA