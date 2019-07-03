14 yıldır bakan, 7 çocuğu var: AB Komisyonu Başkan adayı Ursula von der Leyen

Ekonomi eğitimi alırken tıp dünyasına atılan, kariyerinde Almanya Savunma Bakanlığı'na kadar yükselen Ursula von der Leyen Avrupa Komisyonu başkanlığı için aday gösterilen ilk kadın politikacı oldu.

AB Konseyi Başkanı Tusk, cinsiyet eşitliğinde mükemmel denge olarak yorumlasa dahi bazıları Leyen'in bu görev için ne kadar yeterli olacağını konuşuyor. Nedeni ise; savunma bakanı olarak aldığı eleştiriler ve adının karıştığı skandallar. Euronews.com'da Görüntüle