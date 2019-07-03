14 yıldır bakan, 7 çocuğu var: AB Komisyonu Başkan adayı Ursula von der Leyen
Ekonomi eğitimi alırken rotayı tıp dünyasına çevirdi. 7 çocuk sahibi oldu, 42 yaşında aktif siyasete atıldı. Kariyerinde Almanya Savunma Bakanlığına kadar yükseldi. Adı, Avrupa Komisyon başkanlığı için aday gösterildi. Kurumun ilk kadın başkanı olma yolundaki Ursula von der Leyen kim?
Ekonomi eğitimi alırken tıp dünyasına atılan, kariyerinde Almanya Savunma Bakanlığı'na kadar yükselen Ursula von der Leyen Avrupa Komisyonu başkanlığı için aday gösterilen ilk kadın politikacı oldu.
AB Konseyi Başkanı Tusk, cinsiyet eşitliğinde mükemmel denge olarak yorumlasa dahi bazıları Leyen'in bu görev için ne kadar yeterli olacağını konuşuyor. Nedeni ise; savunma bakanı olarak aldığı eleştiriler ve adının karıştığı skandallar. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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