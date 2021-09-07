14 yıl hapisle aranan hükümlü, kanepe arkasında yakalandı
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14 yıl hapisle aranan hükümlü, kanepe arkasında yakalandı

14 yıl hapisle aranan hükümlü, kanepe arkasında yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERi'de 5 ayrı suçtan hakkında 14 yıl 7 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 hırsızlık dosyasından firari olan Murat A.(28), akrabasının evine yapılan operasyonda kanepenin arkasında saklanırken yakalandı.

KAYSERi'de 5 ayrı suçtan hakkında 14 yıl 7 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 hırsızlık dosyasından firari olan Murat A.(28), akrabasının evine yapılan operasyonda kanepenin arkasında saklanırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 'silahlı yağma', 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hakkında 14 yıl 7 ay 17 gün hapis cezası bulunan ve 8 hırsızlık dosyasından da firari olan Murat A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.Polis, yaptığı çalışmada, hükümlünün Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde akrabası A.T.'nin evinde saklandığını belirledi ve bu sabah eve operasyon düzenledi. Murat A., oturma odasındaki kanepenin arkasına saklanmış halde yakalandı. Evde ve çevresinde yapılan aramada, Adana ve Kayseri'den çalınmış 2 otomobil, 5 bisiklet, bir elektrikli bisiklet, 3 televizyon, 12 cep telefonu, 4 tüfek, bir tabanca, eski bakır eşyalar ve malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan Murat A., emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Öte yandan Murat A.'nın annesi E.E.A. oğlu Emniyet Müdürlüğü bahçesinde polis aracına bindirilirken gözyaşı döktü.


- Kayseri
14 yıl hapisle aranan hükümlü, kanepe arkasında yakalandı
14 yıl hapisle aranan hükümlü, kanepe arkasında yakalandı
14 yıl hapisle aranan hükümlü, kanepe arkasında yakalandı
14 yıl hapisle aranan hükümlü, kanepe arkasında yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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14 yıl hapisle aranan hükümlü, kanepe arkasında yakalandı - Haberler
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