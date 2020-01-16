14 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » 14 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı - Haberler

14 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı için aranan şahıs yakalandı.

16.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:39
14 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

'ta hırsızlık suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı için aranan şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçlarından 14 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahısla ilgili çalışma başlattı. Karacasu Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonla Ali T. (23) yakalandı. Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşyada hırsızlık suçlarından 6 ayrı araması olduğu öğrenilen şahıs cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler