14 yıl hapis cezası vardı, yol kontrol noktasında yakalandı

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticaretinden 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalara aralıksız devam ederken bu kapsamda Kızılağaç yol kontrol noktasında yapılan çalışmalarda, hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.E. isimli şahıs yakalandı. Jandarmanın dikkatinden kaçamayan şüpheli B.E. gözaltına alındı. Karakolda tamamlanan adli işlemlerin ardından B.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

