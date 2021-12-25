14 yıl hapis cezası bulunan zanlı Didim'de yakalandı - Haberler
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14 yıl hapis cezası bulunan zanlı Didim'de yakalandı

14 yıl hapis cezası bulunan zanlı Didim'de yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kasten adama öldürme suçundan aranan ve hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan zanlı Aydın'ın Didim ilçesinde yakalandı.

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İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Kasten adama öldürme suçundan aranan ve hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan zanlı Aydın'ın Didim ilçesinde yakalandı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim Çamlık Mahallesinde devriye gezen Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları çalışmada Hatay İskenderun ilamat ve İnfaz Bürosunca kasten öldürme suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Hüseyin Y. (36) adlı zanlıyı yakaladı. Zanlının daha öncede sabıkası olduğu öğrenilirken ifadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi. - AYDIN

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