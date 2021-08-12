14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 adet yağma, tehdit, 2 adet kasten yaralama suçlarından toplam 14 yıl kesilmiş cezası bulunan 30 yaşındaki R.S. Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışması sonucu Altıntaş Mahallesi ara sokaklarında kaçarken kovalama sonucu yakalandı. R.S. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar
Eşini öldüren kocadan şaşırtan savunma: Ötenazi hakkım varsa kullanmak istiyorum
Eşini öldüren kocadan şaşırtan savunma: Ötenazi hakkım varsa kullanmak istiyorum
Kavgalı olduğu gelinini kurşun yağmuruna tutan kayınpeder intihara kalkıştı
Kavgalı olduğu gelinini kurşun yağmuruna tutan kayınpeder intihara kalkıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Yusuf Güney Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Fatih Terim Lionel Messi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 09:52:48. #1.14#

title