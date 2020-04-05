14 yıl atıl kalan fabrika imdada yetişti Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, "9 Mart'tan bugüne kadar 2 milyon 200 bin litre alkol üreterek piyasaya sunduk. Yurt dışına ihtiyaç duyulmayacak şekilde etil alkol üretimimize devam etmek istiyoruz.

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, "9 Mart'tan bugüne kadar 2 milyon 200 bin litre alkol üreterek piyasaya sunduk. Yurt dışına ihtiyaç duyulmayacak şekilde etil alkol üretimimize devam etmek istiyoruz. Bu ülkenin kendi yerli kapasitesi var, ithal etmeye gerek yok" dedi. Kaynak: Dunya.com