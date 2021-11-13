KAMYONET 14 YAŞINDAKİ YAĞMUR'A ÇARPTI, KAZA ANI KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAMYONET 14 YAŞINDAKİ YAĞMUR'A ÇARPTI, KAZA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da kamyonetin çarptığı Yağmur A. (14), yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da kamyonetin çarptığı Yağmur A. (14), yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Mahmud B. (49) yönetimindeki 16 NYM 98 plakalı kamyonet, caddede kenarında yürüyen Yağmur A.?ya (14) çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşerek yaralanan Yağmur A., kaza yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yağmur A.?nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAMYONET 14 YAŞINDAKİ YAĞMUR'A ÇARPTI, KAZA ANI KAMERADA

KAMYONET 14 YAŞINDAKİ YAĞMUR'A ÇARPTI, KAZA ANI KAMERADA

KAMYONET 14 YAŞINDAKİ YAĞMUR'A ÇARPTI, KAZA ANI KAMERADA

KAMYONET 14 YAŞINDAKİ YAĞMUR'A ÇARPTI, KAZA ANI KAMERADA

KAMYONET 14 YAŞINDAKİ YAĞMUR'A ÇARPTI, KAZA ANI KAMERADA

KAMYONET 14 YAŞINDAKİ YAĞMUR'A ÇARPTI, KAZA ANI KAMERADA

KAMYONET 14 YAŞINDAKİ YAĞMUR'A ÇARPTI, KAZA ANI KAMERADA

KAMYONET 14 YAŞINDAKİ YAĞMUR'A ÇARPTI, KAZA ANI KAMERADA

KAMYONET 14 YAŞINDAKİ YAĞMUR'A ÇARPTI, KAZA ANI KAMERADA

Feci kazada kahreden detay! Ara tatilde ziyarete gittiği dedesiyle yan yana can verdi

Feci kazada kahreden detay! Ara tatilde ziyarete gittiği dedesiyle yan yana can verdi

 Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza, ünlü eğitmen yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza, ünlü eğitmen yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title