KAMYONET 14 YAŞINDAKİ YAĞMUR'A ÇARPTI, KAZA ANI KAMERADA
BURSA'da kamyonetin çarptığı Yağmur A. (14), yaralandı.
İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da kamyonetin çarptığı Yağmur A. (14), yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Mahmud B. (49) yönetimindeki 16 NYM 98 plakalı kamyonet, caddede kenarında yürüyen Yağmur A.?ya (14) çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşerek yaralanan Yağmur A., kaza yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yağmur A.?nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.