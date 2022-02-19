14 yaşındaki video oyunu bağımlısı olduğu iddia edilen çocuk intihar etti
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Video oyunu bağımlısı olduğu iddia edilen 14 yaşındaki Hindistanlı çocuğun, video oyunu içerisindeki meydan okuması reddedilmesi üzerine intihar etti. Video oyunu, güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle Hindistan'da yasaklandı.
Hindistan'ın Mumbai şehrinde yaşayan 14 yaşındaki bir çocuk, Garena Free Fire adlı video oyunundaki meydan okumayı reddettiği tespit edildikten sonra 14 yaşındaki çocuğun intihar ettiği bildirildi. İddialar sonrası Hindistan hükümeti video oyununu yasakladı.
Hindistan basınında yer alan haberlere göre Garena Free Fire adlı video oyunundaki meydan okuması reddedilmesi üzerine intihar ettiği bildirildi. Hindistan polisi iddialarına göre ise 14 yaşındaki çocuğun Garena Free Fire'a bağımlı olduğu söylendi.
14 yaşındaki Hindistanlı çocuğun Garena Free Fire adlı video oyunundaki meydan okuması reddedildikten sonra intihar etmesi üzerine oyun, Hindistan'ın güvenliğine tehdit oluşturduğu iddia edilen bu mobil video oyununu yasaklama kararı aldı.
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Polislerin yaptığı araştırmalar sonucu gencin video oyun bağımlısı olduğu bildirilirken ailesi ve öğretmeni, çocuğun oyun bağımlılığı belirtisi göstermediğini ve parlak bir öğrenci olduğunu hatta kriket oynamayı çok sevdiğini paylaştı.