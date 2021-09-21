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14 YAŞINDAKİ TUANA'DAN HABER ALINAMIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Müzeyyen Küçük (43), dün evinden çıktıktan sonra bir daha haber alamadığı kızı 14 yaşındaki Tuana Öztürk için polise kayıp ihbarında bulundu.

MANAVGAT (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Müzeyyen Küçük (43), dün evinden çıktıktan sonra bir daha haber alamadığı kızı 14 yaşındaki Tuana Öztürk için polise kayıp ihbarında bulundu. Anne Küçük, Kızımın kaçacağını düşünmüyorum, bir sorunu yoktu. Telefonu kapalı. Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum dedi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınında evleri yanan Müzeyyen Küçük, ayrıldığı eşinden olan 5 çocuğu ile Aydın'ın Nazilli ilçesine taşındı. Dün saat 17.30 sıralarında evden çıkan lise öğrencisi Tuana Öztürk, bir daha dönmedi. Anne Müzeyyen Küçük, eve gelmeyen kızını akşam saat 22.30 sıralarında aradı. Bir kafede arkadaşlarıyla birlikte oturduğunu söyleyen Öztürk, iddiaya göre geç geleceğini belirterek telefonunu kapattı. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen eve gelmeyen kızını tekrar telefonla arayan Müzeyyen Küçük, bir daha irtibat kuramadı. Bugün öğlen saatlerinde polise başvuran Küçük, kızının kaçırılmış olabileceğini ve hayatından endişe ettiğini söyledi. Polis, kayıp kızın bulunması için araştırma başlattı.

'KAÇMASINI GEREKTİREN HİÇBİR SORUNU YOKTU'

Kızı evden çıkarken üzerinde siyah kargo tipi pantolon, üzerinde askılı tişört bulunduğunu dile getiren Müzeyyen Küçük, Kızımın saçları kırmızı renkte ve başında bandanası vardı. Tuana'nın sağ bileğinin iç kısmında ise dört yapraklı yonca dövmesi var. Yaklaşık 1.65 boylarında ve 52 kilo ağırlığında. Kızımın evden kaçmasını gerektiren bir sorunu yoktu. Defalarca aradım ama telefonu kapalı. Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum. Görenlerin Allah rızası için polise ihbarda bulunmasını istiyorum dedi.

14 YAŞINDAKİ TUANA'DAN HABER ALINAMIYOR

14 YAŞINDAKİ TUANA'DAN HABER ALINAMIYOR

14 YAŞINDAKİ TUANA'DAN HABER ALINAMIYOR

14 YAŞINDAKİ TUANA'DAN HABER ALINAMIYOR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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