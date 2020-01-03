14 yaşındaki Serkan'ın öldürülmesiyle ilgili 1 çocuk tutuklandı
Van'ın Erciş ilçesinde cesedi bulunan 14 yaşındaki Serkan T.'nin öldürülmesiyle ilgili 1 çocuk tutuklandı.
Van'ın Erciş ilçesinde cesedi bulunan 14 yaşındaki Serkan T.'nin öldürülmesiyle ilgili 1 çocuk tutuklandı.
Erciş ilçesinde evden ayrıldıktan sonra cesedi bulunan 14 yaşındaki Serkan T.'nin öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayla ilgili 3 çocuğu gözaltına almıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen çocuklardan C.K. tutuklanırken, İ.T. ve H.İ.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - VAN