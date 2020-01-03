14 yaşındaki Serkan'ın öldürülmesiyle ilgili 1 çocuk tutuklandı
Haberler » 3. Sayfa » 14 yaşındaki Serkan'ın öldürülmesiyle ilgili 1 çocuk tutuklandı - Haberler

14 yaşındaki Serkan'ın öldürülmesiyle ilgili 1 çocuk tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde cesedi bulunan 14 yaşındaki Serkan T.'nin öldürülmesiyle ilgili 1 çocuk tutuklandı.

03.01.2020 10:27 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:32
14 yaşındaki Serkan'ın öldürülmesiyle ilgili 1 çocuk tutuklandı

'ın ilçesinde cesedi bulunan 14 yaşındaki Serkan T.'nin öldürülmesiyle ilgili 1 çocuk tutuklandı.


Erciş ilçesinde evden ayrıldıktan sonra cesedi bulunan 14 yaşındaki Serkan T.'nin öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayla ilgili 3 çocuğu gözaltına almıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen çocuklardan C.K. tutuklanırken, İ.T. ve H.İ.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - VAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler