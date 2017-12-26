14 Yaşındaki Öğrenci Babasını Av Tüfeği ile Öldürdü

Balıkesir'de babasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen 14 yaşındaki lise öğrencisi yakalandı.



Gaziosmanpaşa Mahallesi Gülenç Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 14 yaşındaki lise öğrencisi E.A, babası A.A'yı uyuduğu esnada av tüfeği ile başından vurarak öldürdü. Emniyet birimlerince yapılan tahkikat sonucunda E.A suç aleti ile birlikte yakalandı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor. - BALIKESİR