14 yaşındaki Muzaffer futbolla engelleri aştı

25.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:34

Şanlıurfa'da 4 ay önce ampute futbolla tanışan bedensel engelli 14 yaşındaki Muhammed Muzaffer Çelik, takımı ve ay-yıldızlı formayla başarılara imza atmak istiyor.

Merkez Eyyübiye ilçesinde yaşayan Muhammed Muzaffer Çelik, 4 ay önce Eyyübiye Belediyesi Bedensel Engelliler Ampute Futbol Kulübü Kaptanı Mahmut Toprak'ın tavsiyesiyle futbolla tanıştı.

Bir elini ve bir kolunu tam olarak kullanamayan Çelik, hocasının ve takım kaptanının yaptırdığı çalışmalarla kısa sürede önemli bir mesafe katederek takımın gelecek vadeden oyuncusu haline geldi.

Takımla deplasman maçlarına da giden ve zaman zaman forma şansı bulan Çelik, 2020 yaz döneminde Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından düzenlenecek Uluslararası Junior Sporcu kampına katılacak.

Aynı zamanda ligin en genç oyuncuları arasında yer alan Çelik, hocası ve tecrübeli oyuncuların da desteğiyle kendisini geliştirip önce takımda sonra da milli takımda forma giymek istiyor.

AA muhabirine konuşan Muhammed Muzaffer Çelik, 4 ay önce takıma katıldığında bir elini ve ayağını kullanamadığını ancak yaptığı çalışmaların ardından artık koltuk değneklerini tuttuğunu ve topa vurmaya başladığını söyledi.

Kısa sürede çok önemli bir gelişme kaydettiğini aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Hocamızın ve kaptanımızın yaptırdığı çalışmalarla artık koşuyorum, pas atıyorum, topa vuruyorum bunlar beni çok mutlu ediyor. Eskiden koltuk değneklerini tutamazdım ama ağırlık ve diğer çalışmalarla artık daha sıkı tutabiliyorum. Takımla tanışmadan önce mahallede çocuklar top oynarken ben sadece onları izliyordum ama artık ben de futbol oynayabiliyorum. Takımla birlikte deplasmanlara da gidip farklı şehirleri görebiliyorum. Benim gibi engelli arkadaşlarıma tavsiyem eve kapanmasınlar, korkmasınlar, gelip benim gibi spor yapsınlar. Spor hayat demektir, spor engel tanımaz. Bu yaz Uluslararası Junior Sporcu Kampı'na katılacağım. Amacım bu kampta başarılı olmak, sonrasında da milli takıma seçilerek Şanlıurfa'yı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."

Teknik direktör Mustafa Bebe: "Muzaffer bizim geleceğimiz"

Eyyübiye Ampute Futbol Takımı Teknik Direktörü Mustafa Bebe ise 5 yıl önce kurulan bir kulüp olduklarını ve her sene hedef büyüttüklerini belirterek, geçen yıl son maçta kaçırdıkları şampiyonluğu bu yıl yakalamak istediklerini söyledi.

Takımın kaptanı Mahmut Toprak ile birlikte gece gündüz demeden kentte futbola ilgi duyan genç engellileri ikna ederek takıma kazandırabilmek için gayret ettiklerini aktaran Bebe, şunları ifade etti:

"Amacımız zamanlarını evlerinde geçiren ve sporla ilgisi olmayan engellileri dışarıya çıkartarak hem spor yapmalarını hem de sosyal faaliyetlere katılmalarını sağlamak. Muzaffer de 4 ay önce takım kaptanımız Mahmut Toprak'ın gayretiyle takıma kazandırıldı. Bize geldiğinde elini tam olarak kullanamıyordu ama benim ve kaptanımız Toprak'ın yaptırdığı çalışmalarla kısa sürede çok büyük bir ilerleme kaydetti. Muzaffer artık koşuyor, toplara vuruyor, koltuk değneklerini kullanabiliyor, ağırlık çalışmaları yapabiliyor. Muzaffer bizim için gelecek adına çok önemli bir oyuncumuz. İleride iyi bir futbolcu olacağını düşünüyorum. Muzaffer bu yaz Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından düzenlenecek Uluslararası Junior Sporcu kampına gidecek. Umarım orada da başarılı olur. Bizler bu çocukların ellerinden tutarsak ve ilgi gösterirsek başaramayacakları bir şey yoktur."

Takım kaptanı Mahmut Toprak da takımın kurucularından birisi olduğunu ve engellileri sporla buluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Boş zamanlarında gezerek sporla ilgilenmeyen engellileri takıma kazandırmaya çalıştığını anlatan Toprak, "Son olarak 4 ay önce Muzaffer kardeşimi takıma kazandırdık. Bir elini ve bir ayağını kullanamayan bu kardeşimiz bu sürede yaptırdığımız çalışmalarla hem elini hem ayağını kullanmaya başladı. Yani biz Muzafferi kazandık diyebiliriz. İnşallah bu yıl İtalya'da yapılması düşünülen Uluslararası Junior Sporcu Kampı'na katılacak. Biz gençlere çok önem veren bir takımız. Yenilmek, galip gelmek çok önemli değil, biz insanları gençleri kazanmak istiyoruz. Muzaffer ve diğer gençlerimiz takımımızın geleceğini oluşturuyor. Biz bu gençleri takıma kazandırdıkça mutlu oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA