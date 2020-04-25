14 yaşındaki milli karateci antrenmanları halasıyla yapıyor - 14 yaşındaki milli karateci antrenmanları halasıyla yapıyor Korona virüs nedeniyle evden çıkamayan milli karateci antrenmanlarını 53 yaşındaki halasıyla yapıyor Uşak'ta 14 yaşındaki milli karate sporcusu korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayınca çareyi halasında buldu.

- 14 yaşındaki milli karateci antrenmanları halasıyla yapıyor

Korona virüs nedeniyle evden çıkamayan milli karateci antrenmanlarını 53 yaşındaki halasıyla yapıyor

UŞAK - Uşak'ta 14 yaşındaki milli karate sporcusu korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayınca çareyi halasında buldu. Milli sporcu evde sürdürdüğü çalışmalarını, antrenman arkadaşı olan 53 yaşındaki halasından destek alarak yapıyor.

Sivaslı ilçesinde halasıyla birlikte yaşayan milli karate sporcusu Süleyman Aydemir küçük yaşlardan itibaren merak saldığı karate dalında pek çok şampiyonluk elde etti. 100'den fazla madalyası bulunan Aydemir bu günlerde ise korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamıyor. Haftanın belirli günlerinde antrenörüyle online eğitim yaptığını bildiren Aydemir diğer günlerde ise halası Firdevs Aydemir ile birlikte antrenman yapıyor. Spor yapmadığı süre zarfında oluşacak denge ve kuvvet kaybının önüne geçmek için halasıyla sıkı bir şekilde çalışan Aydemir, halasının bu durumdan memnun olduğunu dile getirdi.

"Halamı kendime rakip olarak gördüm"

Evde ders çalışmak dışında yapılacak bir şeyin olmadığını belirten Süleyman Aydemir, zamanını genelde antrenman yapmaya harcadığını belirterek, "Haftada 4 gün olmak üzere antrenörüm Dinçer Hoca ve antrenman arkadaşlarımızla birlikte online olarak uzaktan karate eğitimi yapıyoruz. Geriye kalan haftanın 3 günü de ben evde halamla, içeride veya dışarıda antrenman yapıyorum. Şu an rakiplerimizle çalışamadığımız için denge ve kuvvet kaybı olabiliyor. Maçlarda bundan dolayı ceza alabiliyoruz. Ben de bunu önlemek için halamı kendime rakip olarak, antrenman arkadaşı olarak gördüm. Halamı karşıma alıyorum. ya yastık tutuyor ya da bizim gard pozisyonumuzda duruyor. O şekilde ben tekme, el çalışıyorum. Normal antrenmanları bu şekilde devam ettiriyorum. Halam da aynı zamanda benimle birlikte öğreniyor, başa dönmüş gibi bir şey olduk" şeklinde konuştu.

"Antrenmanlarında ona arkadaş oluyorum"

Boş zamanlarının olmadığını belirten hala Firdevs Aydemir, "Okul zamanından daha fazla antrenman yapıyor. Derslerine çalıştırıyoruz. Antrenmanlarında ona arkadaş oluyorum. Stresimizi atıyoruz, bu süreci değerlendirmeye çalışıyoruz. Kulübün kıyafetlerini giymemin amacı, kulüpler kapalı olduğu için kendimizi orada gibi hissediyoruz. Hem çocuğuma destek veriyorum, hem spor yapıyorum. Korona virüsünü bir şekilde unutmaya çalışıyoruz. Öylelikle antrenmanlarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA