HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› 14 yaşındaki milli karateci antrenmanları halasıyla yapıyor - Spor
Uşak, Spor, Haber

14 yaşındaki milli karateci antrenmanları halasıyla yapıyor

- 14 yaşındaki milli karateci antrenmanları halasıyla yapıyor Korona virüs nedeniyle evden çıkamayan milli karateci antrenmanlarını 53 yaşındaki halasıyla yapıyor Uşak'ta 14 yaşındaki milli karate sporcusu korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayınca çareyi halasında buldu.

25.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:57
14 yaşındaki milli karateci antrenmanları halasıyla yapıyor

- 14 yaşındaki milli karateci antrenmanları halasıyla yapıyor

Korona virüs nedeniyle evden çıkamayan milli karateci antrenmanlarını 53 yaşındaki halasıyla yapıyor

UŞAK - Uşak'ta 14 yaşındaki milli karate sporcusu korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayınca çareyi halasında buldu. Milli sporcu evde sürdürdüğü çalışmalarını, antrenman arkadaşı olan 53 yaşındaki halasından destek alarak yapıyor.

Sivaslı ilçesinde halasıyla birlikte yaşayan milli karate sporcusu Süleyman Aydemir küçük yaşlardan itibaren merak saldığı karate dalında pek çok şampiyonluk elde etti. 100'den fazla madalyası bulunan Aydemir bu günlerde ise korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamıyor. Haftanın belirli günlerinde antrenörüyle online eğitim yaptığını bildiren Aydemir diğer günlerde ise halası Firdevs Aydemir ile birlikte antrenman yapıyor. Spor yapmadığı süre zarfında oluşacak denge ve kuvvet kaybının önüne geçmek için halasıyla sıkı bir şekilde çalışan Aydemir, halasının bu durumdan memnun olduğunu dile getirdi.

"Halamı kendime rakip olarak gördüm"

Evde ders çalışmak dışında yapılacak bir şeyin olmadığını belirten Süleyman Aydemir, zamanını genelde antrenman yapmaya harcadığını belirterek, "Haftada 4 gün olmak üzere antrenörüm Dinçer Hoca ve antrenman arkadaşlarımızla birlikte online olarak uzaktan karate eğitimi yapıyoruz. Geriye kalan haftanın 3 günü de ben evde halamla, içeride veya dışarıda antrenman yapıyorum. Şu an rakiplerimizle çalışamadığımız için denge ve kuvvet kaybı olabiliyor. Maçlarda bundan dolayı ceza alabiliyoruz. Ben de bunu önlemek için halamı kendime rakip olarak, antrenman arkadaşı olarak gördüm. Halamı karşıma alıyorum. ya yastık tutuyor ya da bizim gard pozisyonumuzda duruyor. O şekilde ben tekme, el çalışıyorum. Normal antrenmanları bu şekilde devam ettiriyorum. Halam da aynı zamanda benimle birlikte öğreniyor, başa dönmüş gibi bir şey olduk" şeklinde konuştu.

"Antrenmanlarında ona arkadaş oluyorum"

Boş zamanlarının olmadığını belirten hala Firdevs Aydemir, "Okul zamanından daha fazla antrenman yapıyor. Derslerine çalıştırıyoruz. Antrenmanlarında ona arkadaş oluyorum. Stresimizi atıyoruz, bu süreci değerlendirmeye çalışıyoruz. Kulübün kıyafetlerini giymemin amacı, kulüpler kapalı olduğu için kendimizi orada gibi hissediyoruz. Hem çocuğuma destek veriyorum, hem spor yapıyorum. Korona virüsünü bir şekilde unutmaya çalışıyoruz. Öylelikle antrenmanlarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

14 yaşındaki milli karateci antrenmanları halasıyla yapıyor

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

'F.Bahçe'ye dönecek misin?' sorusuna, Frey'den dikkat çeken yanıt Spor
"F.Bahçe'ye dönecek misin?" sorusuna, Frey'den dikkat çeken yanıt
Prens Selman transfer piyasasını sarsacak! 3 yıldızın peşine düştü Spor
Prens Selman transfer piyasasını sarsacak! 3 yıldızın peşine düştü
Süper Lig tarihinin en genç golcüsüne teklif geldi Spor
Süper Lig tarihinin en genç golcüsüne teklif geldi
Haziran'da başlaması beklenen ligler için kritik seyirci detayı Spor
Haziran'da başlaması beklenen ligler için kritik seyirci detayı
G.Saray'dan ayrılması beklenen isim, yeni sözleşme sinyalini verdi Spor
G.Saray'dan ayrılması beklenen isim, yeni sözleşme sinyalini verdi
Karantinadaki güzel golfçü, simülasyonla golf sahasını evine getirdi Spor
Karantinadaki güzel golfçü, simülasyonla golf sahasını evine getirdi
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek...
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Naci Bostancı Mustafa Şentop Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Fettah Can Demet Akalın Muazzez Abacı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Karar Ramazan Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: 14 yaşındaki milli karateci antrenmanları halasıyla yapıyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 14:13:31. #1.15#
title