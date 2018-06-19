Antalya'da Korkunç Olay! 14 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismardan 24 Kişi Gözaltına Alındı
Antalya'da, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan, aralarında polis memurunun da olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Kendisi ile birlikte olanları teşhis eden küçük kız, ilk kez 11 yaşından beri istismara uğradığını söyledi.
Antalya'da, S.A. (14) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla, aralarında polis memurunun da olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Kendisi ile birlikte olanları teşhis eden S.A, ilk kez 11 yaşından beri istismara uğradığını söyledi.
ANNE, 14 YAŞINDAKİ KIZININ KARNININ BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖRÜNCE DOKTORA GÖTÜRDÜ
Kepez ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana gelen olayda S.A.'nın polis memuru annesi A.B., kızının karnının büyüdüğünü fark edince doktora götürdü. Doktor kontrolünde kızının hamile olduğunu öğrenip, şok yaşayan anne, şikayetçi oldu.
İLK KEZ 11 YAŞINDA İSTİSMARA UĞRADIĞINI SÖYLEDİ
Çocuğun karnındaki cenin, doktor kontrolünde alındı. Pedagog eşliğinde başına gelenleri anlatan S.A., ilk kez 11 yaşında istismara uğradığını söyledi.
24 CİNSEL İSTİSMAR ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI
Polis, S.A.'nın ifadesi doğrultusunda 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon yaptı. S.A., kendisi ile birlikte olanları teşhis ederken, anne A.B. de gözaltına alınan 24 şüpheliden şikayetçi oldu. Aralarında polis memurunun da bulunduğu şüpheliler suçlamaları kabul etmedi.
24 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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türkiye hindistanla birincilik için kıyasıya yarışıyor.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Üç seneden beri bu kız bu haltiş işliyor hiç babanın annenin haberi olmiyormu? Yalan zaten kız yolda çıkmış anneyi de sorgulamak lazımdır. Zaten bu kızla olanlarda şerefsizdirler allah kahr etsinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yazik günah bir insanın namusu iffeti öyle kolaymı lanet olsun o kıza dokunanlaraCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Çüşş. Adi alçaklar. Ne ara böle şerefsiz oldunuz yaCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Zaten içlerinde polis olmazsa olmaz.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır