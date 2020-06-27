14 yaşındaki kız evden kaçtı, 2 kişi tutuklandı ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, evden kaçan 14 yaşındaki N.B., erkek arkadaşı B.Ö.(17) ile tren istasyonunda bulundu.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, evden kaçan 14 yaşındaki N.B., erkek arkadaşı B.Ö.(17) ile tren istasyonunda bulundu. B.Ö. gözaltına alınırken, N.B.'nin daha önce kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü S.A.(19) da yakalandı. B.Ö. ve S.A., sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Çaycuma ilçesinde bağlı Pehlivanlar Mahallesi'nde yaşayan N.B., dün evden kaçarak erkek arkadaşı B.Ö. ile buluştu. Ailesinin kızlarının kaçırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, N.B.'yi, B.Ö. ile birlikte tren istasyonunda buldu.

İkili polis merkezine götürülürken, N.B., evden kendisinin kaçtığını, erkek arkadaşından şikayetçi olmadığını söyledi. Ayrıca eski erkek arkadaşı S.A.'nın, daha önce kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.Polis B.Ö.'yü gözaltına alırken S.A.'nın peşine düştü. S.A. da yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen B.Ö. ve S.A., mahkemece 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: DHA