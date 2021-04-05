14 YAŞINDAKİ KIZ, EVDE ÇIKAN YANGINDAN ALT KATA KAÇARAK KURTULDU
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14 YAŞINDAKİ KIZ, EVDE ÇIKAN YANGINDAN ALT KATA KAÇARAK KURTULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'de dört katlı bir apartmanın çatı katındaki dairede çıkan yangında, evde yalnız bulunan Yaren Ç. (14), alevlerin arasından kaçıp komşusuna sığınarak kurtuldu.

EDİRNE'de dört katlı bir apartmanın çatı katındaki dairede çıkan yangında, evde yalnız bulunan Yaren Ç. (14), alevlerin arasından kaçıp komşusuna sığınarak kurtuldu. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, Mithatpaşa Mahallesi Rasathane Sokak üzerinde bulunan Şimşek Sitesi'ndeki Ebru Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın çatı katındaki Mesut Ç.?ye ait dairede, bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın sırasında evde yalnız olduğu belirtilen Mesut Ç.?nin kızı Yaren Ç., alevlerin arasından kaçarak alt kattaki komşusuna sığındı. Yangının haber verildiği itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek müdahalede bulundu.

İtfaiyenin müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olay yerine gelen baba Mesut Ç. ekiplerden bilgi aldı. Endişe ve korkuya kapılan Yaren Ç. ise babasının gelmesinin ardından sakinleşti. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

14 YAŞINDAKİ KIZ, EVDE ÇIKAN YANGINDAN ALT KATA KAÇARAK KURTULDU
14 YAŞINDAKİ KIZ, EVDE ÇIKAN YANGINDAN ALT KATA KAÇARAK KURTULDU
14 YAŞINDAKİ KIZ, EVDE ÇIKAN YANGINDAN ALT KATA KAÇARAK KURTULDU
14 YAŞINDAKİ KIZ, EVDE ÇIKAN YANGINDAN ALT KATA KAÇARAK KURTULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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