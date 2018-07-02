İstanbullu Kadınlara Rahat Nefes Aldıracak Haber: Sapık Yakalandı

Bahçeşehir civarında yolda yürüyen kadınları, sarılarak taciz eden sapık, 14 yaşındaki kızı taciz ederken güvenlik kamerasına kaydedildi. Her yerde aranan sapık, polis ekiplerince yakalandı.

14 YAŞINDAKİ KIZI ARKADAN YAKLAŞARAK ELLE TACİZ ETTİ

Geçtiğimiz günlerde Bahçeşehir Boğazköy Parkı'nda yaşanan olayda 14 yaşındaki B.Y'yi yürüdüğü sırada Murat Ş., arkadan yaklaşarak elle taciz etti. Kızı ağaçlık alana çekmeye başlayan kişi, kızın çığlık atması üzerine kaçtı. O anlar ise bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

OLAYI GÖRÜNTÜLEYEN KAMERAYI SÖKMEYE ÇALIŞTI

Bir kameranın kendisini görüntülediğini fark eden tacizci elindeki cisimle kamerayı sökmeye çalıştı. Görüntüleri inceleyen Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tacizcinin kimliği ve yerini tespit etti.

SAPIK, YAKALANDI

Murat Ş., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Gözaltına alınan tacizci emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.