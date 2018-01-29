14 Yaşındaki Kız Çocuğu Evlendirilmekten Son Anda Kurtarıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kendisinden 10 yaş büyük biriyle evlendirilmek istenen 14 yaşındaki kız çocuğu, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla düğün töreninin ardından götürüldüğü evde kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, Kızıltepe'de bir kız çocuğunun evlendirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Müdürlükte konuya ilişkin oluşturulan kriz masasında kız çocuğunun bilgilerine ulaşılmaya çalışıldı.

Ellerinde sadece bir kuaföre ait telefon numarası bulunan yetkililer, kuaförün çocuğun teyzesi olduğunu öğrendi. Ekipler bunun üzerine numarayı aradıklarında çocuğun teyzesi böyle bir şeyin olmadığını belirtti.

İkna olmayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli ile Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri ilçedeki tüm düğün salonlarını takibe aldı.

Bir düğün salonunda 14 yaşındaki D.K. ve 24 yaşındaki M.A.İ için düğün töreni yapıldığını tespit eden ekipler, bir kargaşa yaşanmasına mahal vermemek için operasyon için törenin sona ermesini bekledi.

D.K. ve M.A.İ'yi tören sonuna kadar takip eden ekipler, girdikleri eve düzenledikleri operasyonla kız çocuğunu kurtardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken D.K. devlet korumasına alındı.

Kriz masasında operasyonu takip eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, yaptığı açıklamada, gelen ihbar üzerine 12 kişilik ekiple harekete geçtiklerini söyledi.

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın da yakından takip ettiği olayda kız çocuğunu çocuk gelin olmaktan kurtarmak için dakikalarla yarıştık." ifadesini kullanan Efetürk, sadece bir telefon numarasından yola çıktıklarını vurguladı.

Efetürk, bu numaradan da kendilerine yanlış bilgi verildiğine işaret ederek, polis ekipleri ile koordineli şekilde Bakan Kaya ve Vali Yaman'ın talimatıyla ilçedeki düğün salonlarını dolaştıklarını aktardı.

Şüphe üzerine bir düğün salonundaki düğünü takip ettiklerini anlatan Efetürk, şunları dile getirdi:

"Düğünden kız çocuğunu almamız çok riskliydi. Düğünün bitmesini bekledik. İkamet adresi de tespit edilmişti. Düğün bittikten sonra evde damat ve kız çocuğunu ekiplerimiz aldı. Sabah 6'ya kadar çalışmalarımız sürdü. Allah'a çok şükür kızımız devlet koruması altına alındı. Gerekli tedbirler alındı. Kızımızı ilk aldığımızda şoktaydı. Şimdi sağlığı çok iyi. Şu an gayet iyi, inşallah daha da iyi olacak."

Konuyla ilgili iki aile hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.