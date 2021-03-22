14 yaşındaki genç yetenek KILICARSLAN yeni tekliflere açık olduğunu duyurdu
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14 yaşındaki genç yetenek KILICARSLAN yeni tekliflere açık olduğunu duyurdu

22.03.2021 22:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 22:23
14 yaşındaki genç yetenek KILICARSLAN yeni tekliflere açık olduğunu duyurdu

Genç yetenek KILICARSLAN teklif bekliyor

Valorant esporunun genç yeteneklerinden , Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla yeni tekliflere açık olduğunu duyurdu. Young5Team takımı oyuncusu ek olarak 14 yaşında olduğu için Riot Games turnuvalarında oynayamadığını, 2022 Aralık ayında 16 yaşına gireceğini belirtti. Takımların teklif yaparken bu duruma dikkat etmesi gerekiyor. Geleceği parlak gözüken genç oyuncuya başarılar diliyoruz.

KILICARSLAN'ın açıklamasına ulaşabilirsiniz.

Twitter adresine ulaşabilirsiniz.

Oyuncu profiline ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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