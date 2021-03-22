14 yaşındaki genç yetenek KILICARSLAN yeni tekliflere açık olduğunu duyurdu

Valorant esporunun genç yeteneklerinden , Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla yeni tekliflere açık olduğunu duyurdu. Young5Team takımı oyuncusu ek olarak 14 yaşında olduğu için Riot Games turnuvalarında oynayamadığını, 2022 Aralık ayında 16 yaşına gireceğini belirtti. Takımların teklif yaparken bu duruma dikkat etmesi gerekiyor. Geleceği parlak gözüken genç oyuncuya başarılar diliyoruz.

KILICARSLAN'ın açıklamasına ulaşabilirsiniz.

Twitter adresine ulaşabilirsiniz.

Oyuncu profiline ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros