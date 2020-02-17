14 yaşındaki genç av tüfeği ile kazara kendini vurdu
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14 yaşındaki genç av tüfeği ile kazara kendini vurdu

Siirt'te ava giden 14 yaşındaki genç, av tüfeği ile kazara kendini vurdu.

17.02.2020 17:21 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:21
14 yaşındaki genç av tüfeği ile kazara kendini vurdu

'te ava giden 14 yaşındaki genç, av tüfeği ile kazara kendini vurdu. Yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, ilçesine bağlı Gelenkardeş köyünde meydana geldi. Ava giden Abdulsamet S. (14), tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı. verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı Abdulsamet S., Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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