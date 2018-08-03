Trabzon'da, 14 Yaşındaki Kızın Tavana Asılı Cesedi Bulundu
Trabzon'un Düzköy ilçesinde, ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki kızın, ilçede boş bir evde tavana iple asılı cesedi bulundu.
Trabzon'un Düzköy ilçesinde, ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Fatma B.'nin, ilçede boş bir evde tavana iple asılı cesedi bulundu.
ORTADAN KAYBOLAN KIZIN TAVANA ASILI CESEDİ BULUNDU
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çayırbağı Mahallesi'nde meydana geldi. Tatil için Muğla'dan ilçeye gelen Fatma B. ortadan kayboldu. Aramaya çıkan aile bireyleri, boş bir evde ortaokul öğrencisi Fatma B.'yi iple tavana asılı buldu.
HAYATINI KAYBETTİ
İpi kesip Fatma B.'yi indiren yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatma B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İNTİHAR ETTİĞİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Yapılan incelemenin ardından Fatma B.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İntihar ettiği üzerinde durulan Fatma B.'nin cenazesinin, Tonya ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.