14 yaşındaki Down sendromlu çocuk Korona virüsü yendi 14 yaşındaki Down sendromlu çocuk Korona virüsü yendi 23 Nisan'da çifte mutluluğu yaşadılar 2 çocuk hasta Korona virüsü yenerek alkışlarla taburcu edildi Malatya'da korona virüs salgınına yakalanan 14 yaşındaki down sendromlu çocuk ile 8 yaşındaki çocuk tedavilerinin ardından hastalığı...

14 yaşındaki Down sendromlu çocuk Korona virüsü yendi

23 Nisan'da çifte mutluluğu yaşadılar

2 çocuk hasta Korona virüsü yenerek alkışlarla taburcu edildi

MALATYA - Malatya'da korona virüs salgınına yakalanan 14 yaşındaki down sendromlu çocuk ile 8 yaşındaki çocuk tedavilerinin ardından hastalığı yenerek taburcu edildi. Her iki çocukta 23 Nisan Çocuk Bayramında sağlık çalışanlarının alkışları ile hastaneden ayrıldı.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınında güzel haberlerde gelmeye devam ediyor. Malatya'da da virüse yakalanan 14 ve 8 yaşlarındaki iki çocuk da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisinde yapılan başarılı tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştular.

14 yaşındaki Down sendromlu D.A. Covid-19 tanısı ile 14 Nisan'da hastaneye başvurarak tedavi altına alındı. Yine 8 yaşındaki M.S.Y'de testinin pozitif çıkması ile birlikte 16 Nisan'da hastanede tedavi altın alındı.

Çocuk Hastanesinde yaklaşık bir haftalık tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan iki çocuk hastanın da yapılan son testleri negatif çıkınca bugün sağlık çalışanlarının alkışları ile taburcu edildiler. Bugünün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle Türk Bayrakları ve balonlarla süslenen hastaneden taburcu edilen çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

8 yaşındaki M.S.Y.'nin babası Fehmi Yiğit, çocuğunun hastalığı yenmesinde büyük emek harcayan doktorlar başta olmak üzere sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Yaşadığı mutluluğun anlatılamaz bir tarih olduğunu ifade eden Fehmi Yiğit, vatandaşlara da çağrıda bulunarak zorunlu olmadıkça eve kalınmasını istedi.

Çocukların tedavi sürecinde görev alan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Gelişimsel Pediatri Uzmanı yan dal uzmanı Doktor Mehmet Akif Büyükavcı ise daha önce de 3 çocuk hastanın taburcu edildiğini belirterek bugünkü hastalarla birlikte 5 çocuk hastayı şifa ile taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Böyle bir günde 2 çocuğa ekstra bir hediye vermiş olarak olmamın da sevincini yaşadıklarını söyleyen Büyükavcı, "Bu süreçte Türkiye'de ve dünya da genellikle çocuklar da etkileniyor. Erişkinlerde kullanılan ilaçları çocuk hastalarda kullanamıyoruz bazı yan etkileri oluyor. Bugün taburcu olan down sendromlu hastamızın ciddi bir zatürresi vardı. Çocuklara bir şey olmuyor gibi bir yaklaşımda bulunulmaması doğru değil. Çocuklarımızın 23 Nisan'ı evde kutlamaları bizler için sevindirici" diye konuştu.

Kaynak: İHA