14 yaşındaki çocuk lösemiye yenik düştü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde lösemi teşhisi konulan 14 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde lösemi teşhisi konulan 14 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Gölcük'te yaşayan Engin ve Arzu Saral çifti, 14 yaşındaki oğulları Mustafa Saral'ı 27 Mayıs tarihinde kendisini yorgun hissettiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini söylemesi üzerine hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Mustafa'ya lösemi teşhisi konuldu. İstanbul Ümraniye Çocuk Hastanesinde tedavi altına alınan Mustafa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 8. sınıf öğrencisi olan Mustafa Efe Saral'ın cenazesi daha sonra morga kaldırıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Son dakika! Oyunu kullanan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Halkımız vicdanlarıyla en doğru kararı verecek
Oyunu kullanan Binali Yıldırım'dan ilk açıklama: İstanbulluların verdiği kararın başımızın üzerinde yeri var
Son Dakika Haberleri
12:47 Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Elif hayatını...