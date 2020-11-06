14 yaşındaki çocuk korona virüse yenik düştü

Sakarya'da 14 yaşındaki bir çocuk korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'da 14 yaşındaki bir çocuk korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesinde ikamet eden 14 yaşındaki Semir Şair, bir süredir Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 1 aydır korona virüs tedavisi görüyordu. 14 yaşındaki Şair yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatın kaybetti. Semir Şair'in cenazesi Değirmendere Mahallesinde kılınan namaz sonrasında gözyaşlarıyla arasında defnedildi.

(Azim Çelik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı