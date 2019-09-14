14 yaşındaki çocuk ablasını vurdu

14 yaşındaki çocuk ablasını vurdu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan down sendromlu çocuk, tabancayla oynarken yanlışlıkla ablasını vurdu.

14.09.2019 16:49
14 yaşındaki çocuk ablasını vurdu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan down sendromlu çocuk, tabancayla oynarken yanlışlıkla ablasını vurdu.


Alınan bilgilere göre, olay, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Down sendromlu D.K. (14), güvenlik korucusu olan ağabeyine ait tabancayla oynarken yanlışlıkla ablası N.K.'yı (22) vurdu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.K., Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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