14 Yaşındaki Çocuğa, Çıplak Kız Fotoğraflarıyla Tuzak Kurdu, Yakalandı

Samsun'da 14 yaşındaki erkek çocuğa sosyal medya hesabı üzerinden, küçük yaştaki kız çocuklarının fotoğrafını göndererek tuzak kuran şahıs, siber polisin takibi sonucu yakalandı.

KIZ ÇOCUKLARININ ÇIPLAK FOTOĞRAFIYLA TUZAK KURDU

35 yaşındaki Y.İ., 2017 Kasım ayında bir sosyal medya hesabı üzerinden tanıştığı 14 yaşındaki çocuğa çıplak kız çocuklarının fotoğrafını göndererek tuzak kurup buluşma teklif etti.

ISRARLA BULUŞMAK İSTEDİ

Uzun süre çocuk ile iletişime geçen şahıs, bir türlü buluşmaya ikna edemedi ancak çirkin emelini sürdürdü.

Çocuğun durumu ailesine anlatması üzerine aile polise şikayette bulundu.

ÇOCUĞUN AİLESİ İHBAR ETTİ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu Y.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bekar olduğu öğrenilen Y.İ., polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.İ., "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.