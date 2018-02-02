14 Yaşındaki Çocuğa, Çıplak Kız Fotoğraflarıyla Tuzak Kurdu, Yakalandı
Samsun'da 14 yaşındaki çocuk ile sosyal medya hesabı üzerinden arkadaş olan sapık, küçük kızların çıplak fotoğrafıyla tuzak kurmaya çalışırken yakalandı.
Samsun'da 14 yaşındaki erkek çocuğa sosyal medya hesabı üzerinden, küçük yaştaki kız çocuklarının fotoğrafını göndererek tuzak kuran şahıs, siber polisin takibi sonucu yakalandı.
KIZ ÇOCUKLARININ ÇIPLAK FOTOĞRAFIYLA TUZAK KURDU
35 yaşındaki Y.İ., 2017 Kasım ayında bir sosyal medya hesabı üzerinden tanıştığı 14 yaşındaki çocuğa çıplak kız çocuklarının fotoğrafını göndererek tuzak kurup buluşma teklif etti.
ISRARLA BULUŞMAK İSTEDİ
Uzun süre çocuk ile iletişime geçen şahıs, bir türlü buluşmaya ikna edemedi ancak çirkin emelini sürdürdü.
Çocuğun durumu ailesine anlatması üzerine aile polise şikayette bulundu.
ÇOCUĞUN AİLESİ İHBAR ETTİ
Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu Y.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bekar olduğu öğrenilen Y.İ., polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.İ., "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
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Neyse ki müslüman bir ülkeyiz.Cevap Yaz 1 1 Yayından KaldırNEUROTOKSİT: Guldurme beniYayından Kaldır
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YETER ARTIK NEREYE KAKAR BÖYLE GİDECEK İBRETİ ALEM İÇİN BU İTLERİ NEZAMAN DAR AĞACINDA GÖRECEZCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Hangisini idam edeceksin her yer sapık doluCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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böylelerini direk olarak idam etmeli. ibreti aleme ders olmalı. idam neden gelmez. bu iblislerin hapisi kurtuluş olmamalı. ahlaksız herifi idam edemiyorsak acil hadim etmeli veya verelim irana. iran idam etsinCevap Yaz 6 Yayından Kaldır