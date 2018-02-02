14 yaşındaki çocuğa sosyal medya üzerinden tuzak kuran şahıs yakalandı

SAMSUN - Samsun'da 14 yaşındaki çocuk ile sosyal medya hesabı üzerinden arkadaş olup küçük yaşta kız çocuklarının fotoğrafını göndererek tuzak kurduğu iddia edilen bir kişi siber polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Y.İ. adlı şahıs 2017 Kasım ayında bir sosyal medya hesabı üzerinden tanıştığı 14 yaşındaki çocuğa çıplak kız çocuklarının fotoğrafını göndererek tuzak kurup buluşma teklifi etmeye başladı. Uzun süre çocuk ile iletişime geçen şahıs bir türlü buluşmaya ikna edemeyince çirkin emelini sürdürdü. Çocuk durumu ailesine haber verdi ve aile de polise şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu Y.İ.'yi tespit etti ve yakalayarak gözaltına aldı. Bekar olduğu öğrenilen Y.İ., polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.İ., mahkemece "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.