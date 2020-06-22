"14 yaşında çocuğun yeri cezaevi değil" Henüz 16 yaşında bir çocuk ancak yaşadıkları onu erken büyütmüş. Güvenlik nedeniyle kimliğini gizlediğimiz bu çocuk, 14 yaşında adalet sistemiyle tanışan binlerce çocuktan biri... Akli dengesi yerinde olmayan annesinin nerede olduğunu bilmiyor, babası ise cezaevinde.

Henüz 16 yaşında bir çocuk ancak yaşadıkları onu erken büyütmüş. Güvenlik nedeniyle kimliğini gizlediğimiz bu çocuk, 14 yaşında adalet sistemiyle tanışan binlerce çocuktan biri... Akli dengesi yerinde olmayan annesinin nerede olduğunu bilmiyor, babası ise cezaevinde. Nüfus kağıdı yok, 18 yaşından küçük olması ve ebeveynlerine ulaşamaması nedeniyle kimlik çıkaramıyor da. Kaynak: DailyMotion.com