14 Yaşında Baba Katili Oldu

14 Yaşında Baba Katili Oldu

Balıkesir'de 14 yaşındaki çocuk, babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

14 Yaşında Baba Katili Oldu

Balıkesir'de 14 yaşındaki çocuk, babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Gaziosmanpaşa Mahallesi Gülenç Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 14 yaşındaki lise öğrencisi E.A, babası A.A'yı uyuduğu esnada av tüfeği ile başından vurarak öldürdü. Emniyet birimlerince yapılan tahkikat sonucunda E.A suç aleti ile birlikte yakalandı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

(İHA)

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