14 yaşında ailesini katleden çocuktan 'psikolojik baskı' iddiası (3)

TOPRAĞA VERİLDİLEROrdu'nun Korgan ilçesinde F.Y.'nin (14) fındık toplama tartışmasında polis babasının tabancasıyla öldürdüğü annesi Rahime, ağabeyi Murat Yalpı ve anneannesi Cennet Gedek için cenaze töreni düzenlendi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Ordu'nun Korgan ilçesinde F.Y.'nin (14) fındık toplama tartışmasında polis babasının tabancasıyla öldürdüğü annesi Rahime, ağabeyi Murat Yalpı ve anneannesi Cennet Gedek için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılanlar, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerinde bulundu. Olayda yaşamını yitiren aile fertleri, ilçede Aşağı Yaylacık Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Öte yandan olayda oğlunun ateşlediği silahtan çıkan merminin hedefi olup, ağır yaralanan baba Cemalettin Yalpı'nın ise hayati tehlikeyi atlattığı, hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak