14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Parkta oynayan çocuklar Parkta oynayan bir çocuğun konuşması Top oynayan çocuklar MARDİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, bayramın ardından yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Parkta oynayan çocuklar Parkta oynayan bir çocuğun konuşması Top oynayan çocuklar MARDİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, bayramın ardından yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı. Kaynak: AA