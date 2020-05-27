14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Parkta oynayan çocuklar Parkta oynayan bir çocuğun konuşması Top oynayan çocuklar MARDİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, bayramın ardından yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı.
27.05.2020 18:29 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:33
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Parkta oynayan çocuklar
Parkta oynayan bir çocuğun konuşması
Top oynayan çocuklar MARDİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, bayramın ardından yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı.
Kaynak: AA