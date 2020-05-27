14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı
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14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, yeniden dışarıya çıktı.

27.05.2020 15:24 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:30

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, yeniden dışarıya çıktı.

İslahiye'de saat 11.00'den itibaren dışarı çıkan çocuklar, zamanlarını genellikle park ve bahçelerde geçirdi.

Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, Demokrasi Meydanı ve İslahiye Belediyesi Parkı'nda yoğunluk oluşturdu.

Çocuk parklarında oynayıp park çevresinde bisiklet süren 14 yaş ve altı çocuklar, güzel havada keyifli vakit geçirdi.

14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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