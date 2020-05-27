14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı
Ailelerle çocukların görüntüsü Bisiklete binen çocuklardan görüntü Çocukların konuşması TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 ve altı yaşlardaki çocuklar bugün, 11.00-15.00 saatlerinde özel izinle dışarı çıktı.
27.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:57
Ailelerle çocukların görüntüsü
Bisiklete binen çocuklardan görüntü
Çocukların konuşması TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 ve altı yaşlardaki çocuklar bugün, 11.00-15.00 saatlerinde özel izinle dışarı çıktı. Trabzon'da aileleri ve arkadaşlarıyla gezen çocuklar, gönüllerince bir gün geçirdi.
Kaynak: AA