14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı Ailelerle çocukların görüntüsü Bisiklete binen çocuklardan görüntü Çocukların konuşması TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 ve altı yaşlardaki çocuklar bugün, 11.00-­15.00 saatlerinde özel izinle dışarı çıktı.

Ailelerle çocukların görüntüsü Bisiklete binen çocuklardan görüntü Çocukların konuşması TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 ve altı yaşlardaki çocuklar bugün, 11.00-­15.00 saatlerinde özel izinle dışarı çıktı. Trabzon'da aileleri ve arkadaşlarıyla gezen çocuklar, gönüllerince bir gün geçirdi. Kaynak: AA