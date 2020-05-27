14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı Müftülük personelinin çocuklara hediye dağıtması Çocukların personelin verdiği hediyeleri almaları Aileler ve çocuklar ile röportaj MANİSA - Manisa'da, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, yeniden dışarıya çıktı.

Müftülük personelinin çocuklara hediye dağıtması Çocukların personelin verdiği hediyeleri almaları Aileler ve çocuklar ile röportaj MANİSA - Manisa'da, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, yeniden dışarıya çıktı. Manisa'da sokağa çıkan çocuklara, Manisa Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü tarafından şeker, çikolata ve dergi armağan edildi. Kaynak: AA