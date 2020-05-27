14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı
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14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı

Müftülük personelinin çocuklara hediye dağıtması Çocukların personelin verdiği hediyeleri almaları Aileler ve çocuklar ile röportaj MANİSA - Manisa'da, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, yeniden dışarıya çıktı.

27.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:48

Müftülük personelinin çocuklara hediye dağıtması

Çocukların personelin verdiği hediyeleri almaları

Aileler ve çocuklar ile röportaj MANİSA - Manisa'da, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, yeniden dışarıya çıktı. Manisa'da sokağa çıkan çocuklara, Manisa Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü tarafından şeker, çikolata ve dergi armağan edildi.

14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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