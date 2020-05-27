14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı Siirt'te sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, bayramın ardından yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Siirt'te sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, bayramın ardından yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, kendilerine ayrılan sürede evlerinin yakınlarındaki parklarda oyun oynadı. Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Güres Caddesinde bisiklet kullanan çocuklar, keyifli anlar yaşadı, güzel havanın tadını çıkardı. Kaynak: AA